ИА «Ореанда-Новости». Писатель Захар Прилепин сообщил, что создал партию «За правду», пишет «МК».



Он отметил, что партия будет заниматься реализацией решений, связанных с конституцией и социальной жизнью.



Партия создаётся на основе одноименного движения. Проведён учредительный съезд, который посетил известный американский актёр Стивен Сигал с супругой. Создание партии одобрили делегаты из 58 регионов России.