ИА «Ореанда-Новости». Медучреждения Приморского края получили новые тест-системы для определения коронавируса.

По данным пресс-службы приморского правительства, система позволяет диагностировать китайский коронавирус на начальных стадиях. По словам руководителя ТУ Роспотребнадзора Татьяны Детковской, тест-система уже была опробована на пациентах, которые возможно могли заболеть новым штампом вируса.

Детковская отметила, что у всех местных жителей, которые прошли тест, результат был отрицательным. Пока никто не заразился новым коронавирусом. Пациентам диагностировали обычный ОРВИ.