По данным пресс-службы приморского правительства, система позволяет диагностировать китайский коронавирус на начальных стадиях. По словам руководителя ТУ Роспотребнадзора Татьяны Детковской, тест-система уже была опробована на пациентах, которые возможно могли заболеть новым штампом вируса.. Пока никто не заразился новым коронавирусом. Пациентам диагностировали обычный ОРВИ.