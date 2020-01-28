28.01.2020, 10:07
Приморский край получил тест-систему для определения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Медучреждения Приморского края получили новые тест-системы для определения коронавируса.
По данным пресс-службы приморского правительства, система позволяет диагностировать китайский коронавирус на начальных стадиях. По словам руководителя ТУ Роспотребнадзора Татьяны Детковской, тест-система уже была опробована на пациентах, которые возможно могли заболеть новым штампом вируса.
Детковская отметила, что у всех местных жителей, которые прошли тест, результат был отрицательным. Пока никто не заразился новым коронавирусом. Пациентам диагностировали обычный ОРВИ.
По данным пресс-службы приморского правительства, система позволяет диагностировать китайский коронавирус на начальных стадиях. По словам руководителя ТУ Роспотребнадзора Татьяны Детковской, тест-система уже была опробована на пациентах, которые возможно могли заболеть новым штампом вируса.
Детковская отметила, что у всех местных жителей, которые прошли тест, результат был отрицательным. Пока никто не заразился новым коронавирусом. Пациентам диагностировали обычный ОРВИ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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