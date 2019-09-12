12.09.2019, 17:04
Принц Карим Ага Хан IV прилетел в Казань
ИА «Ореанда-Новости». Завтра, 13 сентября, в Казани состоится церемония вручения международных премий в области архитектуры. Принц Карим Ага Хан IV, который вчера прилетел в Казань, станет ведущим церемонии и будет награждать победителей. Пресс-служба президенты РТ сообщает, что его встретил государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
Церемония вручения пройдёт в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Фонд премии составляет 1 миллиард рублей, который будет разделен поровну между победителями, среди которых присутствует и проект из Татарстана. Он посвящён развитию общественных пространств в республике.
Также в честь архитектурной премии принц Карим Ага Хан IV и Минтимер Шаймиев выпустили новую марку, которая выйдет в печать в 150 тыс. экземплярах.
Церемония вручения пройдёт в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Фонд премии составляет 1 миллиард рублей, который будет разделен поровну между победителями, среди которых присутствует и проект из Татарстана. Он посвящён развитию общественных пространств в республике.
Также в честь архитектурной премии принц Карим Ага Хан IV и Минтимер Шаймиев выпустили новую марку, которая выйдет в печать в 150 тыс. экземплярах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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