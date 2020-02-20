ИА «Ореанда-Новости». Школьники смогут получить бесплатное горячее питание.

Закон о предоставлении бесплатного питания всем школьникам младших классов был принят Госдумой. Сейчас школьники смогут бесплатно пообедать, не зависимо от их социального статуса.

Проблемой беспорядочного питания детей, обучающихся в школах, обеспокоились на высшем уровне. Такой режим питание крайне вредно сказывается на здоровье учеников, что приводит к развитию как вирусных, так и хронических заболеваний. Поэтому Госдума издала указ, согласно которому все младшие школьники будут бесплатно получать горячее питание хотя бы раз в день.

По словам вице-премьера, средства на это будут выделяться из федерального и регионального бюджета. Всего бесплатно питаться в школе будет более пяти миллионов детей.