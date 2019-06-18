ИА «Ореанда-Новости» Государственная дума России приняла в третьем чтении проект закона о правовой регламентации паломнической деятельности.

В закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» вводятся понятия «паломник» и «паломническая деятельность». Прежде подобных юридических понятий в российском праве не было (при этом в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» содержится понятие «туризм в религиозных целях»).

Теперь паломниками по закону будут признаваться лица, совершающие поездки для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и религиозных объектов как в России, так и за пределами её территории «в целях участия в религиозных обрядах и церемониях». Закон допускает как самостоятельную организацию подобных путешествий, так и соответствующую деятельность религиозных организаций и созданных ими структур.