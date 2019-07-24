ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий выплату нуждающимся семьям ежемесячных пособий на детей до достижения ими трёхлетнего возраста.

Ранее данные пособия выплачивались до полутора лет, и его размер составлял 50 рублей. Теперь размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет будет равен сумме прожиточного минимума на ребёнка, установленного в том или ином регионе. При этом критерий нуждаемости увеличен с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума. Спикер российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что благодаря нововведению количество получателей пособий увеличится почти в полтора раза.