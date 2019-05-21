ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы России в третьем чтении приняли закон, предоставляющий право родственников пациентов навещать их в реанимации.

Выдвинутая инициатива вызвала споры, однако депутаты Думы признали, что посещение, например, детей родителями благотворно повлияет на процесс выздоровления. В законопроекте учтено, что реанимационные отделения значительно отличаются друг от друга, и в некоторые из них доступ родственников пациентов по-прежнему будет запрещен (например, в инфекционных больницах).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что закон «должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек».

Теперь министерство здравоохранения должно разработать подзаконный акт, регламентирующий общие требования к организации визитов родственников в реанимационные отделения.