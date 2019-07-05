ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии с данным документом с учётом уровня инфляции оклады по должностям и званиям будут увеличены на 4,3 % с 1 октября 2019 года. Повышение затронет военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

Средства на эти цели были предусмотрены в бюджете Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Также будут пересмотрены размеры пенсий граждан, уволенных со службы.