ИА «Ореанда-Новости». Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России, приостановить перелеты в Грузию.

Многие граждане Грузии выказывают своё недовольство, комментируя ситуацию. Они убеждены, что это скажется на экономике. Большой поток туристов – деньги. А после подписания указа, финансовое положение станет хуже.

По данным туристических фирм, в Грузии находится около 15 тысяч россиян - клиентов туроператоров, и 20 тысяч самостоятельных туристов.

Владельцы кафе и гостинец, чьи доходы напрямую зависят от количества туристов, расстроены таким решением Владимира Путина.