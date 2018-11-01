ИА «Ореанда-Новости». Штрафы до трех тысяч рублей будут взыскивать без возбуждения исполнительного производства и в электронном режиме. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов.



Руководитель ФССП Дмитрий Аристов пояснил, что приставы будут направлять уведомление о принятии постановлений к исполнению через информационные системы, которые используют для предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом ФССП будет проверять, есть ли данные об оплате штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей. Если такой информации нет, приставы направят запрос в банк и, если у должника достаточно средств, сумма будет полностью списана со счёта. При этом с должника будет взыскан и исполнительский сбор за принудительной списание средств. Он составит 7% от суммы штрафа, но не менее тысячи рублей. Так, при просроченном штрафе в 500 рублей, водитель должен будет заплатить 1500 рублей, заметил Аристов. При этом глава ФССП пояснил, что сначала водитель получит уведомление о штрафе. И, если он не оплатит его в течение двух дней, только тогда начислят исполнительский сбор.

Ранее Аристов сообщал, что на постановления ГИБДД приходится порядка 15 миллионов исполнительных производств. Штрафы в основном поступают от фото- и видеофиксации на дорогах. В первом полугодии 2018 года приставы закрыли около 7,7 млн исполнительных производств по взысканиям ГИБДД. Всего с должников получилось взыскать порядка 6,2 млрд руб. При этом участились случаи, когда автомобили злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД отправляют на штрафстоянки, а затем продают с торгов. А деньги от продажи идут на погашение задолженности и оплату исполнительского сбора.

Напомним, что срок хранения писем от ГИБДД со штрафами могут сократить с 30 дней до недели. Такой законопроект разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Если водитель не заберет письмо в течение недели, его отправят обратно в ГИБДД и штраф вступит в силу.