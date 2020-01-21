ИА «Ореанда-Новости». Судебные приставы ищут юмориста Евгения Петросяна и его бывшую жену Елену Степаненко – экс-супруги имеют долг в 101 рубль, пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.



Отмечается, что Петросян и Степаненко не общаются уже больше года. Когда они были вместе, налоги платили вовремя. Так, бывшие супруги были соучредителями одного ЖСК, через который они владели офисным зданием в центре Москвы, а также паркингом.



Сейчас судебные приставы признались в бесполезности своих поисков для попытки взыскать с Петросяна и Степаненко задолженность в 101 рубль.