ИА «Ореанда-Новости» Судебные приставы будут искать должников через камеры наблюдения на улицах столицы. О введении новой практики доложил руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских в рамках отчёта о работе в 2018 году.

По его словам, служба получила доступ к единому центру хранения данных, благодаря этому стало возможным отслеживать местоположение должников. На данный момент система насчитывает 1,5 тыс. фотографий должников, которых планируется обнаружить на улицах города с помощью камер.

Замородских не уточнил, сколько нарушителей удалось найти с помощью такого метода, однако он подчеркнул, что методика показала хорошие результаты, поэтому он выразил надежду, что в текущем году удастся выявить ещё больше должников.

За 2018 год служба судебных приставов разыскала при помощи различных методов 1.6 тысяч должников, при этом 260 из них были обнаружены при содействии полиции и других служб.

Также Замородских сообщил, что 240 тысяч жителей Москвы не смогли покинуть территорию России из-за долгов в прошлом году. Приставы ограничивали выезд из России должникам, в том числе 35 тысяч из них имеют задолженности по алиментам.

Он подчеркнул, что должник за неуплату алиментов привлекается к административной ответственности, а злостные неплательщики – к уголовной, таких дел было возбуждено за прошлый год 371.

Всего в пользу детей за 2018 год было принудительно взыскано 1.3 млрд рублей. А в общей сумме за прошедший год судебные приставы взыскали более 89 млрд рублей.

В 2019 году столичная сеть камер видеонаблюдения вырастет на семь тысяч устройств. Часть из этих камер подключат к системе распознавания лиц.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте мэра Москвы, в столице в 2019 году планируется установить семь тысяч камер видеонаблюдения в местах скопления людей. Таким образом, число камер слежения в Москве к концу года возрастёт до 174 тысяч.

Часть нового оборудования видеонаблюдения будет оснащена системой распознавания лиц. На сегодняшний день, к системе подключены всего 1,5 тысячи столичных камер. К концу года их число должно дойти до 100 тысяч.