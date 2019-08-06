ИА «Ореанда-Новости». ФССП организовала в отношении задержанных 27 июля участников несогласованного митинга в Москве «рейдовые мероприятия», пишет «Интерфакс».



Замглавы управления ФССП по Москве Евгений Клименко рассказал, что среди задержанных есть те, у кого имеются задолженности, в отношении них открыты исполнительные производства. . Общая сумма задолженности – около 26 миллионов рублей.



Клименко рассказал, что приставы обошли квартиры задержанных, установив их имущественное положение. Приставы описали имущество задержанных «в счёт погашения задолженности».



Напомним, 27 июля в Москве прошёл митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано 1074 человека.