ИА «Ореанда-Новости»ФССП организовала в отношении задержанных 27 июля участников несогласованного митинга в Москве «рейдовые мероприятия», пишет «Интерфакс».

Замглавы управления ФССП по Москве Евгений Клименко рассказал, что среди задержанных есть те, у кого имеются задолженности, в отношении них открыты исполнительные производства. . Общая сумма задолженности – около 26 миллионов рублей.

Клименко рассказал, что приставы обошли квартиры задержанных, установив их имущественное положение. Приставы описали имущество задержанных «в счёт погашения задолженности».

Напомним, 27 июля в Москве прошёл митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано 1074 человека.