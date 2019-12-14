ИА «Ореанда-Новости». ФССП не подтвердила информацию о десятках миллионов невыездных граждан России.

Ранее в сети появилась информация о нескольких десятках миллионов невыездных граждан. Данные о должниках распространили «Известия», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. По данным информационной службы, нескольким десяткам должников по кредитам, алиментам, штрафам ГИБДД и ЖКХ грозил запрет на выезд из России.

Однако ФССП опровергло эти данные. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что на 1 ноября уходящего года лишь 4,4 миллиона действительно находится в списке невыездных за границу. Поэтому информацию о нескольких миллионах должников с запретом служба опровергла.