ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба судебных приставов сообщила, что на 1 ноября число потенциально невыездных россиян составило 3,4 миллиона человек, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что из этого количества 1,4 миллиона (около 40%) составляют должники по алиментам.



Напомним, ограничение выезда применяется при непогашенной задолженности более 30 тысяч рублей, а при долгах по алиментам – более 10 тысяч рублей.