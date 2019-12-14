14.12.2019, 20:56
Приставы сообщили о 3,4 млн потенциально невыездных россиян
ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба судебных приставов сообщила, что на 1 ноября число потенциально невыездных россиян составило 3,4 миллиона человек, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что из этого количества 1,4 миллиона (около 40%) составляют должники по алиментам.
Напомним, ограничение выезда применяется при непогашенной задолженности более 30 тысяч рублей, а при долгах по алиментам – более 10 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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