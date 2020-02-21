ИА «Ореанда-Новости». Судебные приставы рассказали о жителе России с долгом в 14 миллиардов рублей.

Руководитель Управления ФССП по Белгородской области Денис Казанов рассказал о жителе города Белгорода, который имеет долг суммой в 14 миллиардов рублей. Казанов отметил, что по данному делу на проверку поступило 20 томов документов.

Чиновник рассказал, что должник, являясь лишь физическим лицом, умудрился задолжать 14 миллиардов рублей. При этом единственным имуществом, которое было найдено у должника приставами, являются акции одного предприятия. Ведомство занимается их проверкой, сообщил главный судебный пристав области.

Также Казанов добавил, что этот человек «сделал много чего», за что и понёс уголовное наказание.