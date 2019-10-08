ИА «Ореанда-Новости». В Москве покончил с собой 27-летний теннисист Михаил Бирюков, пишет «МК».



Сообщается, что тело спортсмена нашли в его квартире в ванной. Сейчас правоохранители начали проверку произошедшего, после которой будет принято процессуальное решение.



Бирюков стал известен после того, как в 2010 году на Юношеской Олимпиаде в Сингапуре взял серебро в парных соревнованиях.