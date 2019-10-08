08.10.2019, 18:46
Призёр Олимпиады по теннису покончил с собой в Москве
ИА «Ореанда-Новости». В Москве покончил с собой 27-летний теннисист Михаил Бирюков, пишет «МК».
Сообщается, что тело спортсмена нашли в его квартире в ванной. Сейчас правоохранители начали проверку произошедшего, после которой будет принято процессуальное решение.
Бирюков стал известен после того, как в 2010 году на Юношеской Олимпиаде в Сингапуре взял серебро в парных соревнованиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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