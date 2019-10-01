Произведена индексация пенсии на 2020 год

ИА «Ореанда-Новости». Минтруд РФ утвердил индексацию пенсий с 2020 года на 6,6%.

В среднем это на 1000 рублей больше, чем в этом году. Ранее, по данным официального сайта Министерства труда РФ, индексация планировалась в размере 3,8%. Индексация коснется только неработающих пенсионеров.

Также Министерство уточнило, что 1 апреля 2020 года будут повышены размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7%, то есть социальные пенсии.

По данным на сегодня такие изменения коснуться более 4 миллионов граждан России, в том числе из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.

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