Призывная комиссия знала о суицидальных склонностях благовещенского стрелка
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники комиссии по призыву Благовещенска знали о склонности стрелка к попыткам самоубийства.
Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв.
У студента, устроившего стрельбу в учебном заведении, были найдены суицидальные склонности. Однако сотрудники соответствующей призывной комиссии промолчали о результатах исследований, оставив учебное заведение в неведении.
В самом ведомстве заявили, что инструкции запрещают разглашать личную информацию. Ткачёв отметил, что этот случай станет поводом для проверки и последующей оценки деятельности военных комиссариатов.
Кроме того, заместитель генерального прокурора сообщил о других многочисленных нарушениях в регионе. Претензии к правительству региона появились у областной прокуратуры в ходе проведения проверки учебных заведений. Проверяющие нашли нарушения в организации обучения и качестве подготовки специалистов.
14 ноября этого года студент колледжа устроил в своём учебном заведении стрельбу, в результате чего погиб его ровесник. Несколько человек пострадало. Сам стрелок покончил собой после того как был заблокирован в одной из аудиторий сотрудниками полиции.
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