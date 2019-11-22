ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники комиссии по призыву Благовещенска знали о склонности стрелка к попыткам самоубийства.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв.

У студента, устроившего стрельбу в учебном заведении, были найдены суицидальные склонности. Однако сотрудники соответствующей призывной комиссии промолчали о результатах исследований, оставив учебное заведение в неведении.

В самом ведомстве заявили, что инструкции запрещают разглашать личную информацию. Ткачёв отметил, что этот случай станет поводом для проверки и последующей оценки деятельности военных комиссариатов.

Кроме того, заместитель генерального прокурора сообщил о других многочисленных нарушениях в регионе. Претензии к правительству региона появились у областной прокуратуры в ходе проведения проверки учебных заведений. Проверяющие нашли нарушения в организации обучения и качестве подготовки специалистов.

14 ноября этого года студент колледжа устроил в своём учебном заведении стрельбу, в результате чего погиб его ровесник. Несколько человек пострадало. Сам стрелок покончил собой после того как был заблокирован в одной из аудиторий сотрудниками полиции.