26.10.2019, 13:44
Проблемами виноделия в России займётся телеведущий Дмитрий Киселёв
ИА «Ореанда-Новости» Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва назначили главой союза виноделов страны. Об этом было объявлено в рамках IX Всероссийского саммита виноделов, который проходил в Крыму. Кандидатуру тележурналиста поддержали единогласно.
После назначения на должность главы союза, Киселёв отметил, что перед Россией стоит амбициозная задача по развитию виноградарства и виноделия. Тележурналист выразил надежду, что достигать этой цели члены организации будут «общими усилиями».
На протяжении 9 лет главой союза был бизнесмен Борис Титов. Он подал заявление об уходе и подчеркнул, что хочет направить все силы на основную работу.
После назначения на должность главы союза, Киселёв отметил, что перед Россией стоит амбициозная задача по развитию виноградарства и виноделия. Тележурналист выразил надежду, что достигать этой цели члены организации будут «общими усилиями».
На протяжении 9 лет главой союза был бизнесмен Борис Титов. Он подал заявление об уходе и подчеркнул, что хочет направить все силы на основную работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии