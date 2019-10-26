Об этом было объявлено в рамках IX Всероссийского саммита виноделов, который проходил в Крыму. Кандидатуру тележурналиста поддержали единогласно.Тележурналист выразил надежду, что достигать этой цели члены организации будут «общими усилиями».На протяжении 9 лет главой союза был бизнесмен Борис Титов. Он подал заявление об уходе и подчеркнул, что хочет направить все силы на основную работу.