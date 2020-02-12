ИА «Ореанда-Новости».Минфин и Банк России объявили о передаче Центральным банком контрольного пакета акций Сбербанка Росимуществу. По мнению экспертов, это должно благоприятно отразиться на положении рубля на валютном рынке.

11 февраля, было объявлено о принятии законопроекта, который предполагает передачу Центробанком контрольных акций Сбербанка Росимуществу. Сделка произойдёт при финансовой поддержке Фонда национального благосостояния, поэтому оплачены акции будут долларами, евро и фунтами стерлингов. Специалисты уверены, что подобное решение Минфина и Банка России укрепит рубль. Нужно отметить, что в ходе торгов рубль уже подорожал почти на 90 копеек относительно доллара (63,2 руб./$) и на рубль относительно евро (67,93 руб./€).

Сделка пройдёт в несколько траншей. В течение шести месяцев все акции будут переданы. Сумма сделки оценивается в 2,8 трлн руб. ($45,7 млрд), хотя и, по данным ФНБ, это цифра в итоге может составить 7,77 трлн руб.