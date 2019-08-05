ИА «Ореанда-Новости». Во время летних каникул российские парламентарии продолжали работать над законодательным регулированием интернет-торговли аптечными товарами.

По словам Сергея Боярского, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в законопроекте появятся медикаменты, биологически активные добавки и сопутствующие медикаменты, которые можно использовать без специальной медицинской квалификации.

Сергей Боярский пояснил, что через Интернет можно будет продавать только БАДы, зарегистрированные в Российской Федерации и проверенные в Роспотребнадзоре.

Второе чтение закона о разрешении онлайн-продажи лекарств состоится в Госдуме во время осенней сессии. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что при рассмотрении законопроекта основными вопросами являются: кто будет участвовать в продаже, нужен ли курьеру фармацевтическое образование, как гарантировать качество поставляемого препарата.

Госдума разрабатывает меры по регулированию торговли биологически активными добавками через Интернет. В настоящее время создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой решений в области регулирования рынка лекарственных средств.