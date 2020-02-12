ИА «Ореанда-Новости».По данным JP Morgan, российские интернет-магазины Wildberries и Ozon наращивают обороты на рынке. За прошлый год общая сумма продаж почти приблизилась к китайскому сервису AliExpress. Эксперты уверены, что у Wildberries есть все шансы обойти заграничного конкурента и закрепить лидерство на рынке e-commercе в этом году.

Выручка и число пользователей российских онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon значительно увеличилось за прошлый год. Это позволило им сократить разрыв от продаж AliExpress.

Как сообщают JP Morgan, доля аудитории AliExpress относительно других площадок составляла на российском рынке более 70%. В прошлом году её удалось сократить на 8%. Число пользователей Wildberries и Ozon составило почти 17 миллионов, в то время как у AliExpress это 18 миллионов. Показатели почти совпадают. Но снижение порога беспошлинной торговли может негативно отразится на статистике в этом году.