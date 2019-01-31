ИА «Ореанда-Новости» В целях борьбы с телефонными хулиганами необходимо запретить продажу «левых» сим-карт, их используют для мошенничества и ложных сообщениях о «минировании». Об этом заявил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

С начала 2019 года в России участились случаи звонков о ложном «минировании» различных объектов и зданий. За прошлую неделю анонимные сообщения были зафиксированы в регионах Дальнего Востока. Во вторник, 29 января сообщения якобы о взрывных устройствах всколыхнули Самару, Уфу, Пермь и Оренбург, 30 января ситуация повторилась в Чебоксарах, Кирове, Йошкар-Оле и Саранске. Ни один факт «минирования» не подтвердился, анонимные сообщения были ложными.

«Телефон сегодня – это не только средство связи, но и инструмент, который люди используют, в том числе в преступных целях. Это может быть не только ложное сообщение о теракте, но и мошенничество, вымогательство. «Левая» сим-карта делает злоумышленника анонимным и усложняет работу правоохранителей по его поимке, а преступнику даёт возможность оставаться безнаказанным», – отметил Цветков.

Эксперт подчеркнул, что хулиганы, использующие «левые» сим-карты, не боятся быть пойманными, и если бы у них не было возможности использовать подобную карточку, то у них бы вообще не возникло желания звонить.

«Процветание «чёрного рынка» сим-карт в разы облегчает задачу телефонным хулиганам», - заявил Цветков.

Он также призывает СМИ растиражировать дела телефонных террористов, для того, чтобы показать, что за подобные преступления может грозить «реальный тюремный срок».

При этом Цветков заявил, что в случае если анонимные сообщения поступают с территории Украины, то поймать телефонного террориста становится очень сложно, так как, по его мнению, Украина наоборот поощряет подобную преступную деятельность против России.



