ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ольга Мартынова, бывшая избранница российского и советского певца Вадима Казаченко, продолжает следовать своим словам об отказе певца платить алименты на их общего сына. Вадим отрицает ее слова.

Эстрадный певец даже предоставил чек, сделав заявление: оказывается, он заплатил даже больше - восемьдесят тысяч рублей вместо положенных шестидесяти.

Также Казаченко, вместе со своей настоящей возлюбленной Ириной Аманти, пришли в редакцию «СтарХита» для прояснения ситуации. Там музыкант сделал громкое объявление - по его словам, Ольга регулярно уходила в алкогольные загулы. Вадим утверждает, что они могли длиться все новогодние праздники - десять дней, или целую неделю после дня рождения. Муж, чувствуя ответственность, кодировал супругу - трижды.

Также он упорно отрицает тот факт, что отклоняется от алиментов: «Я добропорядочный гражданин. Когда мальчик родился, мы состояли в браке. Любой суд взыщет с меня алименты». Слова Мартыновой он называет откровенным враньем.

Однако следом артист эстрады делает еще одно шокирующее высказывание: он не уверен в том, что действительно является отцом ребенка, за которого платит алименты. По мнению Казаченко, необходимо сделать второй ДНК-тест, так как первый экс-возлюбленная забрала и, даже не открывая конверт с результатами, сообщила, что генетические данные совпадают.

На данный момент идут разборки касательно недвижимости - Ольга, не имеющая работы уже десять лет, утверждает, что участок и не до конца достроенный дом в Подмосковье принадлежат ей.

В целом разбирательства идут уже больше полутора лет. Казаченко и Мартынова заключили брак в 2014 году, а спустя два года Вадим решил развестись из-за алкогольных привычек жены.

Вадим Геннадиевич Казаченко родился в 1963 году в Полтаве, сейчас он является заслуженным артистом Российской Федерации. Среди знаменитых песен его исполнения - «Больно мне, больно», «Прощай навеки, последняя любовь», «Бог тебя накажет» и другие.