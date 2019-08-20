ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в стране увеличилась на 0,7 года по сравнению с 2018 годом.



Сейчас средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,7 года. При этом у женщин этот показатель выше – 78,5 года. Министр отметила, что это произошло из-за значительного снижения количества смертей – за шесть месяцев на 28,4 тысячи человек.



Кроме того, по её словам, Россия также вошла в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности. Уже сейчас по этому показателю достигнуты значения, которые хотели добиться к 2023 году.