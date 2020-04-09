Овчаренко заявил, что не появилось нового поколения "супержурналистов", поэтому приходится "отдуваться старым".Продюсером было сказано, что. В пример он привел Леонида Парфёнова. Он сообщил, что на канал журналиста с февраля позапрошлого года подписалось 740 тысяч пользователей. По словам Овчаренко, журналист популярен со времён работы на телевидении, поэтому его переход на хостинг представлял собой настоящее событие.