09.04.2020, 14:27
Продюсер объяснил, почему российские звёзды телевидения популярны на YouTube
ИА «Ореанда-Новости». Продюсер Илья Овчаренко в разговоре с журналистами агентства "Лента.ру" рассказал, почему на YouTube популярны российские звёзды телевидения.
Овчаренко заявил, что не появилось нового поколения "супержурналистов", поэтому приходится "отдуваться старым".
Продюсером было сказано, что успех новых шоу, появляющихся на хостинге, гарантируется самими авторами. В пример он привел Леонида Парфёнова. Он сообщил, что на канал журналиста с февраля позапрошлого года подписалось 740 тысяч пользователей. По словам Овчаренко, журналист популярен со времён работы на телевидении, поэтому его переход на хостинг представлял собой настоящее событие.
Овчаренко заявил, что не появилось нового поколения "супержурналистов", поэтому приходится "отдуваться старым".
Продюсером было сказано, что успех новых шоу, появляющихся на хостинге, гарантируется самими авторами. В пример он привел Леонида Парфёнова. Он сообщил, что на канал журналиста с февраля позапрошлого года подписалось 740 тысяч пользователей. По словам Овчаренко, журналист популярен со времён работы на телевидении, поэтому его переход на хостинг представлял собой настоящее событие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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