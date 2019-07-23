ИА «Ореанда-Новости». Мэрия Москвы внесет проектные предложения по строительству полигона на станции Шиес для общественного обсуждения с учетом мнения населения, сообщили в пресс-службе мэра.

Согласно проекту, полигон в Архангельской области будет предназначен для вывоза отходов из Москвы. В документационных отчётах указывается, что ежегодно на протяжении 20 лет на свалку будет вывозиться 500 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

Жители Архангельска и ближайших населенных пунктов проводят многочисленные акции. Активисты выступают против строительства полигона. Протестующие записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором они призвали «не допустить превращения русского Севера в общероссийскую свалку» и отправить губернатора в отставку.

Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона. Г-н Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин назначены ответственными за исполнение приказа. Они должны подготовить отчёт до 1 сентября 2019 года.