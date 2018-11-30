ИА "Ореанда-Новости". В восьми российских регионах стартуют пробные проекты по борьбе с бедностью. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Программа коснётся семей, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума.

Договорённость уже достигнута с руководством Кабардино-Балкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, нижегородской, Новгородской и Томской областей, сообщили в Минтруде.

В указанных регионах будут проведен эксперимент, в ходе которого выявят семьи с низкими доходами, для них будет выстроена стратегия выхода из малообеспеченности, сообщил министр. Примерно 2/3 от общего числа семей, которые попадут в пилотный проект, имеют детей. По словам Топилина, после успешного запуска программы с 2021 года правительство намерено развернуть такую практику по всей России. Для этих целей привлекут Единую государственную систему социального обеспечения.

В ближайшее время Минтруду предстоит совместно с коллегами по кабмину выработать ряд решений для этой программы: Минфин планируется подключить для решения вопроса поддержки социального контракты из государственной казны. "Пока этих решений нет — это компетенция регионов", — добавил Топилин.

По данным Росстата, в настоящее время за чертой бедности в России живут свыше 19 млн человек. Размер прожиточного минимума в четвёртом квартале текущего года составляет 10 тыс. 451 рубль на душу населения. Для работающих соотечественников он выше -11 тыс. 310 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составляет 8 тыс. 615 рублей, для детей -10 тыс. 302 рубля.