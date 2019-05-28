ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции задержали в Томске криминального авторитета, который впоследствии был арестован по недавно введённой статье 210.1 Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» на основании того, что он является одним из лидеров преступного мира региона.

Представители регионального управления МВД, сообщившие об аресте преступного лидера, не назвали его имя. В пресс-релизе он именуется «вором в законе».

При обысках у задержанного были изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы. По решению суда срок ареста составляет 2 месяца.

Новая статья кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет без возможности условного осуждения со штрафом до 5 миллионов рублей.