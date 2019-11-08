ИА «Ореанда-Новости». В правительство России поступила просьба о помощи с навозом от союза производителей молока.

Союз производителей молока Союзмолоко направил в кабмин предложение о снижении требований к навозу. Об этом сообщают «Известия».

По мнению членов союза, для использования навоза законодательство ставит слишком много условий.

Навоз является удобрением, поэтому для его использования требуется специальная лицензия. После некоторой выдержки он превращается в органическое удобрение, используемое большинством владельцев коров. В итоге получается, что лицензия нужна предприятию на использование навоза, полученного на этом же предприятии.

Представитель Миприроды заявил, что вынести навоз за пределы законодательства об отходах не получится, однако согласился с необходимостью внесения изменений. Речь идёт о введении специальных положений для отнесения навоза в категорию вторичных ресурсов.