ИА «Ореанда-Новости». В РАТЭК рассказали о возможном дефиците бытовой техники. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила кабмин разрешить её участникам работать во время пандемии коронавируса. Таким образом производства смогут обеспечить людей бытовой техникой. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письма президента организации Александра Онищука.

Онищук отметил важность бытовой техники и электроники для жизни людей и попросил предусмотреть возможность работы производителей, поставщиков, компаний по ремонту.

Представитель РАТЭК пояснил, что в России приостановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику. Он отметил, что пока на складах есть запасы, однако оценить их он не смог.