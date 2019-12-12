12.12.2019, 21:51
Прокуратора расследует причины возгорания школьного автобуса в Краснодаре
ИА «Ореанда-Новости». Районная прокуратора расследует причины возгорания школьного автобуса в Краснодаре, сообщает издательство «Городской ревизор».
В среду, 11 декабря, в вечернее время загорелся автобус, перевозивший детей из краснодарской школы № 38 в посёлок Лазурный. В салоне находился 41 подросток. По пути следование транспортное средство загорелось. Школьники не пострадали, водителем автобуса была произведена экстренная остановка и эвакуация детей.
Прокуратура края организовала проверка по факту возгорания транспортного средства, осуществляющего перевозку несовершеннолетних. Предполагается, что причиной возгорания могло послужить неисправное состояние электропроводки школьного автобуса
В среду, 11 декабря, в вечернее время загорелся автобус, перевозивший детей из краснодарской школы № 38 в посёлок Лазурный. В салоне находился 41 подросток. По пути следование транспортное средство загорелось. Школьники не пострадали, водителем автобуса была произведена экстренная остановка и эвакуация детей.
Прокуратура края организовала проверка по факту возгорания транспортного средства, осуществляющего перевозку несовершеннолетних. Предполагается, что причиной возгорания могло послужить неисправное состояние электропроводки школьного автобуса
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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