В среду, 11 декабря, в вечернее время загорелся автобус, перевозивший детей из краснодарской школы № 38 в посёлок Лазурный. В салоне находился 41 подросток. По пути следование транспортное средство загорелось.Прокуратура края организовала проверка по факту возгорания транспортного средства, осуществляющего перевозку несовершеннолетних. Предполагается, что причиной возгорания могло послужить неисправное состояние электропроводки школьного автобуса