Дело в том, что в местной прессе появилась информация об отказе медицинских работников и полицейских перевозить тела умерших. Из-за этого родственникам приходилось перевозить трупы на собственных автомобилях.. Кроме того, надзорный орган также будет проверять администрации и медицинские учреждения на предмет организации ритуальных услуг.В прокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу, из которой пошли сообщения. Отмечается, чтоВ последнее время всё чаще разгораются скандалы, связанные с ритуальными услугами. Ранее стало известно, что. Таким способом женщина планировала привлечь внимание к своей проблеме.Дело в том, что она длительное время не могла похоронить мужа из-за слишком высоких цен на ритуальные услуга. В итоге, когда она нашла вариант по приемлемой цене, прямо на кладбище пришли неизвестные и запретили копать могилу без их разрешения.В итоге мужчину пришлось похоронить в деревне, так как там ритуальные услуги гораздо дешевле. А губернатор области поручил мэру Самары разобраться со случившимся и отчитаться о результатах.