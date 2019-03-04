04.03.2019, 12:45
Прокуратура Еврейской АО проверит сообщения об отказе медиков перевозить умерших в морг
ИА «Ореанда-Новости». Органы прокуратуры Еврейской автономной области начала проверку сообщений о том, что в регионе нарушается предоставление ритуальных услуг. Об этом сообщает ТАСС.
Дело в том, что в местной прессе появилась информация об отказе медицинских работников и полицейских перевозить тела умерших. Из-за этого родственникам приходилось перевозить трупы на собственных автомобилях.
В местной прокуратуре рассказали, что сейчас начата проверка моргов в Биробиджане и в других населенных пунктах по всему региону. Кроме того, надзорный орган также будет проверять администрации и медицинские учреждения на предмет организации ритуальных услуг. Отдельно будет проверена перевозка тел.
В прокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу, из которой пошли сообщения. Отмечается, что факты, описанные в СМИ, подтвердились. Кроме того, есть подтвердилась информация и о том, что в Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением.
В последнее время всё чаще разгораются скандалы, связанные с ритуальными услугами. Ранее стало известно, что в Самаре женщина привезла гроб с телом мужа к зданию местной администрации. Таким способом женщина планировала привлечь внимание к своей проблеме.
Дело в том, что она длительное время не могла похоронить мужа из-за слишком высоких цен на ритуальные услуга. В итоге, когда она нашла вариант по приемлемой цене, прямо на кладбище пришли неизвестные и запретили копать могилу без их разрешения.
В итоге мужчину пришлось похоронить в деревне, так как там ритуальные услуги гораздо дешевле. А губернатор области поручил мэру Самары разобраться со случившимся и отчитаться о результатах.
Дело в том, что в местной прессе появилась информация об отказе медицинских работников и полицейских перевозить тела умерших. Из-за этого родственникам приходилось перевозить трупы на собственных автомобилях.
В местной прокуратуре рассказали, что сейчас начата проверка моргов в Биробиджане и в других населенных пунктах по всему региону. Кроме того, надзорный орган также будет проверять администрации и медицинские учреждения на предмет организации ритуальных услуг. Отдельно будет проверена перевозка тел.
В прокуратуре рассказали, что сотрудники ведомства уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу, из которой пошли сообщения. Отмечается, что факты, описанные в СМИ, подтвердились. Кроме того, есть подтвердилась информация и о том, что в Биробиджане тела умерших перевозят на машине скорой помощи, что также является нарушением.
В последнее время всё чаще разгораются скандалы, связанные с ритуальными услугами. Ранее стало известно, что в Самаре женщина привезла гроб с телом мужа к зданию местной администрации. Таким способом женщина планировала привлечь внимание к своей проблеме.
Дело в том, что она длительное время не могла похоронить мужа из-за слишком высоких цен на ритуальные услуга. В итоге, когда она нашла вариант по приемлемой цене, прямо на кладбище пришли неизвестные и запретили копать могилу без их разрешения.
В итоге мужчину пришлось похоронить в деревне, так как там ритуальные услуги гораздо дешевле. А губернатор области поручил мэру Самары разобраться со случившимся и отчитаться о результатах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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