ИА «Ореанда-Новости» Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила журналистам, что прокуратура подала жалобу на приговор, вынесенный её подопечному и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву за хулиганство и побои по делу о драках в центре Москвы. При этом она добавила, что защита Кокорина также обжаловала решение судей в апелляционном порядке.

Защитник Мамаева Игорь Бушманов сказал, что и с их стороны приговор также обжалован. Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата известного футболиста, высказал мнение, что суд неправильно применил нормы уголовного закона, что привело к вынесению несправедливого приговора.