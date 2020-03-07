ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Пензенской области попросила суд смягчить наказание двум фигурантам дела запрещённой в России организации «Сети», пишет «Интерфакс».



Речь идёт о Максиме Иванкине и Андрее Чернове. Надзорное ведомство потребовало снизить размер наказания в части статьи 205 УК РФ «Террористический акт», так как оно было назначено с нарушением законодательства. Суд не учёл, что эти фигуранты помогали следствию.



Напомним, что Иванкин и Чернов получили 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.