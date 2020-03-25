ИА «Ореанда-Новости» . Генпрокуратура России поручила специалистам ФАС дать юридическую оценку обоснованности и целесообразности повышения стоимости бензина и дизельного топлива на территории государства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При наличии законных оснований Генеральная прокуратура пообещала провести соответствующие проверки, которые будут направлены на выявление нарушений в сфере антимонопольного законодательства и фактов ценного сговора компаний. По результатам проведённых проверок Федеральной антимонопольной службой прокуратура привлечёт виновных лиц к ответственности в случае необходимости.

В конце прошлой недели российский президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на бензин при падении стоимости нефти. Министерства энергетической ресурсов опубликовала данные, согласно которым стоимости бензина марок АИ-92 и АИ-95 и дизельного топлива выросла на 0,2%. Накануне в ведомстве назвали ситуацию со стоимостью топлива стабильной.