ИА «Ореанда-Новости». Генпрокуратура разработала проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, пишет РБК.



Так, надзорное ведомство предлагает добавить в этот список такие заболевания, как гепатит, ВИЧ, склероз, болезнь Паркинсона, а также специфические расстройства личности, тяжёлые нарушения слуха и ряд других заболеваний.



Сегодня в этом списке есть психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ, шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, эпилепсия и активные формы туберкулеза.



При этом медицинские эксперты говорят о том, что такое ограничение для ВИЧ-инфицированных является неуместным. Они отметили, что во всём мире от таких запретов уже давно отошли.