ИА «Ореанда-Новости». Генпрокуратура выступила с инициативой запретить СМИ публиковать сообщения о преступлениях подростков, пишет «МК».



Надзорное ведомство отметило, что нельзя рассказывать о способах и видах преступлений, чтобы подростки не хотели их повторить.



В Генпрокуратуре отметили, что криминальные новости очень быстро распространяются в интернете. Из-за влияния негативной информации на мировоззрение подростков необходимо принимать радикальные меры, полагают в ведомстве.