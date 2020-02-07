ИА «Ореанда-Новости». В прокуратуре намерены проверить информацию о женщине-ветеране, которая живёт без газа и горячей воды.

Прокуратура Самарской области заявила, что проведёт проверку сообщений о женщине-ветеране ВОВ, которая живёт в квартире без горячей годы и газа. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Цой.

Сообщается, что информация о доме, где был отключен газ из-за опасности утечки, появилась полгода назад. Это произошло после того, как стало известно о проживании в этом доме женщины-ветерана. Она осталась без какой-либо возможности приготовить себе еду на плите или согреть воду газовой колонкой.

И.о. прокурора Харитонов поручил проверить данное дело и при необходимости принять меры, чтобы восстановить права 94-летнего ветерана.