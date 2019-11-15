15.11.2019, 20:11
Прокуратура проверит интервью Собчак на предмет экстремизма
ИА «Ореанда-Новости». Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью журналиста и телеведущей Ксении Собчак, пишет «Коммерсант».
Речь идёт об интервью украинской радиостанции «Новое время», в котором она сообщила, что Крым надо вернуть Украине. Генпрокурора Юрия Чайку попросили проверить её выступление.
Сейчас интервью Собчак направляли на психолого-лингвистическое исследование. Результаты экспертизы будут готовы во втором квартале следующего года.
Речь идёт об интервью украинской радиостанции «Новое время», в котором она сообщила, что Крым надо вернуть Украине. Генпрокурора Юрия Чайку попросили проверить её выступление.
Сейчас интервью Собчак направляли на психолого-лингвистическое исследование. Результаты экспертизы будут готовы во втором квартале следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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