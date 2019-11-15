Речь идёт об интервью украинской радиостанции «Новое время», в котором она сообщила, что Крым надо вернуть Украине. Генпрокурора Юрия Чайку попросили проверить её выступление.Сейчас интервью Собчак направляли на психолого-лингвистическое исследование. Результаты экспертизы будут готовы во втором квартале следующего года.