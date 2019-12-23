23.12.2019, 20:37
Прокуратура Североуральска обжаловала оправдательные приговор мужчине, выбросившему младенца из окна
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Североуральска обжаловала оправдательные приговор мужчине, выбросившему младенца из окна, сообщает издательство «РИА Новости».
Инцидент произошёл в июне этого года. 17-летный молодой человек пришёл к своей знакомой, которая недавно родила. Мать оставила младенца с другом и пошла в магазин. Парень разбил окно и стал на подоконник, при это держа ребёнка на руках. Проходивший мимо 44-летний россиян услышал звон стекла и пошёл на звук. Когда мужчина подошёл к окну, которое располагалось на 1 этаже, и увидел парня с младенцем на руках, россиянин подбежал к месту происшествия и успел поймать малыша. 3-месячный ребёнок не пострадал.
На парня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России за покушение на убийство малолетнего. Стоит отметить, что парень в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
10 декабря Североуральский городской суд оправдал парня, так как судья не обнаружил в его действиях состава преступления. Прокуратура подала обжалование на решение суда, так как при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения.
Инцидент произошёл в июне этого года. 17-летный молодой человек пришёл к своей знакомой, которая недавно родила. Мать оставила младенца с другом и пошла в магазин. Парень разбил окно и стал на подоконник, при это держа ребёнка на руках. Проходивший мимо 44-летний россиян услышал звон стекла и пошёл на звук. Когда мужчина подошёл к окну, которое располагалось на 1 этаже, и увидел парня с младенцем на руках, россиянин подбежал к месту происшествия и успел поймать малыша. 3-месячный ребёнок не пострадал.
На парня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России за покушение на убийство малолетнего. Стоит отметить, что парень в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
10 декабря Североуральский городской суд оправдал парня, так как судья не обнаружил в его действиях состава преступления. Прокуратура подала обжалование на решение суда, так как при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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