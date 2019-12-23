Инцидент произошёл в июне этого года. 17-летный молодой человек пришёл к своей знакомой, которая недавно родила. Мать оставила младенца с другом и пошла в магазин. Парень разбил окно и стал на подоконник, при это держа ребёнка на руках. Проходивший мимо 44-летний россиян услышал звон стекла и пошёл на звук.3-месячный ребёнок не пострадал.Стоит отметить, что парень в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.