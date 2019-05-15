ИА «Ореанда-Новости» Гособвинитель попросил приговорить полковника Дмитрия Захарченко к лишению свободы сроком на 15,5 лет. Прокурор требует для Захарченко наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима, а также просит назначить ему штраф в размере 494,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, прокурор считает справедливым лишить Захарченко звания полковника, а также его медалей и наград.