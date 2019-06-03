03.06.2019, 12:06
Прокуратура требует изъять у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости» Гособвинитель требует изъять в доход государства имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, сообщает ТАСС.
Он отметил, что следствие завершило работу по выявлению российских активов Постриганя, которые он приобрёл незаконным способом за время, проведённое на госслужбе. Иск с требованием изъять имущество был подан в Клинский городской суд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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