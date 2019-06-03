Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, сообщает ТАСС.

Он отметил, что следствие завершило работу по выявлению российских активов Постриганя, которые он приобрёл незаконным способом за время, проведённое на госслужбе. Иск с требованием изъять имущество был подан в Клинский городской суд.