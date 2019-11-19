ИА «Ореанда-Новости». В Чувашии прокуратура заявила, что признала незаконной памятку для студентов чебоксарского электромеханического колледжа, в котором студентам запрещалось участвовать в митингах под угрозой исключения, пишет «МК».



В памятке также было сказано, что исключить могут за курение в колледже, употребление алкоголя или наркотиков, а также за мат в общественных местах.



В прокуратуре рассказали, что на имя директора вынесли представление, он был привлечен к дисциплинарной ответственности.