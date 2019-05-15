ИА «Ореанда-Новости» Прокурор Республики Хакасия выдвинул возражения против установления размера надбавки для региональных чиновников.

В прокуратуре сообщили, что в апреле 2019 года были изменены несколько нормативных актов республики, касающихся процедуры установления надбавки к должностному окладу за особые условия труда для чиновников и её увеличения до четырёхкратного размера соответствующего денежного содержания. Надзорное ведомство считает, что данные документы противоречат федеральному закону и отягощены коррупциогенными факторами.

«Прокурором Республики Хакасия Кондратьевым А.Ф. принесены протесты на региональные правовые акты об установлении размера надбавки к должностному окладу за особые условия труда для лиц, замещающих государственные должности», – указано в сообщении прокуратуры Хакасии.