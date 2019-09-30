ИА «Ореанда-Новости». Гособвинение в Мосгорсуде попросило приговорить актёра Павла Устинова к 3,5 годам условно, пишет «Интерфакс».



Кроме того, прокурор также попросил назначить Устинову испытательный срок на 4 года. По мнению гособвинения, суд первой инстанции не учёл все положительные характеристики актёра.



Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Актёр, по версии следствия, при его задержании вывихнул плечо бойцу Росгвардии. Дело вызвало широкий резонанс, за Устинова вступились коллеги-актёры. Около администрации президента в Москве были организованы одиночные пикеты. Они продолжаются и сегодня, но уже в поддержку других фигурантов «московского дела».