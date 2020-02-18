18.02.2020, 16:05
Прокурор просит 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Баршая
ИА «Ореанда-Новости». Обвинение попросило суд приговорить студента МАИ Андрея Баршая к 3,5 годам колонии общего режима, пишет «Коммерсант».
Баршая обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, он на протестной акции в Москве летом прошлого года с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии.
Баршая арестовали в октябре прошлого года. На одном из заседаний суда студент рассказал о том, что у него появились мысли о самоубийстве, после этого его отправили на психиатрическую экспертизу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии