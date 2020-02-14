ИА «Ореанда-Новости». Российский прокурор, который закопал жену на дачном участке, написал явку с повинной.

В Северной Осетии прокурор Игорь Чельдиев, на участке которого был найден труп его жены, написал явку с повинной. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что Чельдиев сам рассказал обстоятельства произошедшего. Между ним и его законной женой Ириной Боженко произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина нанёс женщине удар по голове, тем самым проломив ей череп. Затем он закопал тело своей погибшей жены на своём дачном участке.

На данный момент прокурор находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня суд должен рассмотреть данное дело и вынести меру пресечения.