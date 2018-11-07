ИА «Ореанда-Новости». 7 ноября на слушании дела жителя Подмосковья Дмитрия Грачёва прокурор запросил для подсудимого 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, Грачёв отрубил свей супруги кисти рук, причиной послужила ревность мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дмитрий Грачёв признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью жены. Также ему инкриминируются ещё две уголовных статьи – "Угроза убийством" и "Похищение человека".

Ранее суд лишил мужчину родительских прав, у них с супругой двое общих детей.







Напомним, 11 ноября 2017 года Грачёв, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите силой увёз её в лес, там угрожал убить. В тот день всё обошлось, мужчина отпустил девушку.

Она обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Спустя несколько дней он в очередной раз увёз жену в лес, где отрубил ей кисти рук топором, после сам привёз в больницу.

6 ноября Грачёв назвал причину, которая сподвигла его на этот поступок. Со слов мужчины, через пять лет супружеской жизни он стал замечать, что Марганита снова стала тщательно ухаживать за своей внешностью, стала уходить из дома в кино и кафе с подругами, могла не вернуться ночевать домой. После он обнаружил, что супруга переписывается в соцсетях с неким Александром, переписку она удаляла. После объяснила, что Александр её коллега и она действительно встречалась с ним пару раз, но это не были свидания. Позже дети рассказали папе, что были в кино с этим мужчиной. Вскоре Маргарита заговорила о разводе.

Мужчина уехал жить к матери и начал следить за супругой. Тогда выяснилось, что она продолжала общение с Александром, но при их встречах с детьми она отрицала факт измены. А зимой он в очередном порыве ревности вывез Маргариту в лес, где добивался признания в измене. 11 декабря он отрубил кисти рук девушке. 26 октября 2018 года состоялась их первая встреча – пострадавшая потребовала компенсации.



Одну кисть медикам удалось пришить, вторую заменили на бионический протез. Девушка проходит реабилитацию, пережила уже несколько операций.